Под Донецком военные заметили снайперов из Сербии (видео)

Особое напряжение сейчас наблюдается вблизи Ясиноватой и Донецка. Там в последние дни погибли сразу двое защитников Украины.

Как говорится в сюжете ТСН, по данным разведки, на стороне пророссийских террористов появились снайперы из Сербии. Позиции враждующих сторон расположены неподалеку от Донецкой фильтровальной станции, у украинцев на вооружении пулемет "Утес", а вот враг не гнушается и более тяжелым вооружением, но в попаданиях в инфраструктурный объект постоянно винит именно ВСУ. Тактику же боевиков армейцы давно изучили. "Сами провоцируют, чтобы давали ответ, а потом снайперы работают по нашим. Обозвали нас укрофашистскими зомби – говорят, нас пули не берут, только "Грады", - рассказывают бойцы.

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Однако пули на самом деле берут – на днях в здешнем подразделении погибло двое военных. Одного из них убил снайпер, в другого попал осколок снаряда. "Во время артобстрела военнослужащий находился в блиндаже, возле блиндажа выходил на позицию на усиление – попал снаряд, разорвался в нескольких метрах", - рассказал один из защитников Украины. Жертвой снайпера стал 24-летний Андрей Борисенко, который принимал участие в АТО с самого начала. "Побежал к нему, оттащил из красной зоны в зеленую, оказал помощь, эвакуировали. Потом звонят, что двухсотый – это для меня было очень тяжело", - признается побратим с позывным "Барни".

У Андрея была жена и дочь, хорошо знал военное дело, служил командиром гранатометного, а потом пехотного отделения. "Как боец, был очень подготовлен – один из лучших был. Знал свое дело, ничего не надо было объяснять, все понимал с первого раза", - характеризует товарища "Барни". Но даже несмотря на смерть боевых друзей, военные держатся достойно и надеются дать достойный ответ и сербам, и россиянам, и местным сепаратистам. "Все нормально. Будем жить", - говорят украинские бойцы.