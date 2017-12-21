Один - в коме, второй - в реанимации: в Днепр доставили "тяжелых" бойцов, раненых под Бутовкой (видео)

Из зоны АТО в Днепр доставили двух раненых военнослужащих. Один из них в крайне тяжелом состоянии.

Ранения бойцы получили под Бутовкой, попав под минометный обстрел боевиков. 34-летний боец с минно-взрывными ранениями головы сейчас в коме. Его жизнь поддерживает аппарат искусственного дыхания. Другому военному – 47 лет. Он находится в реанимационном отделении, передает 5 канал.

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"У одного пациента крайне тяжелое минно-взрывное ранение головы. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких и его состояние крайне тяжелое. У второго пациента минно-взрывное ранение с обломочными поражениями верхних и нижних конечностей. Один осколок у него есть возле шейных позвонков, но, к счастью, этот осколок не привел к наличию неврологического дефицита. То есть спинной мозг у пациента невредим", – сообщил заместитель главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Александр Толубаев.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в больнице имени Мечникова в Днепре умер боец АТО Дубей Иван Емельянович.