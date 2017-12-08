С таким ранением в голову не было шансов: в Днепре в больнице умер АТОшник (фото)

09:07, 08 декабря 2017
Война
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За жизнь Дубея врачи в Днепре боролись до последней минуты.

Дубей помер 7 грудня / фото facebook.com/tpguba

7 декабря в больнице имени Мечникова в Днепре умер боец АТО Дубей Иван Емельянович. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

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"Последние дни жизни после ранения Иван лежал в тишине и покое реанимационного отделения, врачи и весь медицинский персонал боролись за Ваню до последней минуты", - говорится в ее сообщении.

"С таким ранением в голову нет, к сожалению, шанса", - сказали врачи после обследования.

Дубей - 1988 года рождения, он родом из Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в зоне АТО от пули снайпера погиб боец Андрей Павленко.

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