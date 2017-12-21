Франция напомнила России о "Минске" и призвала пересмотреть решение о выходе из СЦКК

Франция призывает Российскую Федерацию пересмотреть решение об отзыве российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе.

Об этом было заявлено на брифинге в Министерстве иностранных и европейских дел Франции, сообщает посольство Франции в Украине.

"Франция выражает сожаление в связи с выходом 19 декабря этого года российских представителей из Совместного центра по контролю и координации. Данное решение подрывает еще больше доверие между российской и украинской сторонами в рамках конфликта на Донбассе", - отметили французские дипломаты.

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Они заявили: "Созданный в 2014 году и расположенный в Соледаре (Украина), этот центр объединяет в своем составе представителей генеральных штабов ВС России и Украины. Он представляет собой важный инструмент в снижении напряжения и в реализации Минских договоренностей, в частности по отводу тяжелых вооружений, разминированию и восстановлению гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения. он играет также ключевую роль в обеспечении безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, для которой он выступает основным контактом в этой зоне".

Ввиду этого, Франция обеспокоена последствиями, которые может иметь выход российских офицеров из СЦКК как для безопасности персонала ОБСЕ, которая уже уменьшила объемы патрулирования, так и для мирного населения, положение которого стало еще более шатким с наступлением зимнего периода.

"Мы призываем российские власти пересмотреть это решение и выражаем пожелание, чтобы доступ к украинской территории для российских представителей Совместного центра был гарантирован со стороны украинской власти в соответствии с действующими правовыми нормами", - отмечается в сообщении.

Франция напоминает, что безопасность наблюдателей ОБСЕ, гарантии которой содержатся в мандате миссии, который был утвержден консенсусом со стороны 57-и государств-членов, относится к приоритетной ответственности сторон.

"Стороны Минских договоренностей взяли на себя соответствующие обязательства в рамках трехсторонней контактной группы ОБСЕ-Россия-Украина. Франция в очередной раз осуждает попытки запугивания, ограничения передвижения и угрозы безопасности наблюдателей. Такие действия должны быть прекращены, а виновники привлечены к ответственности. Мы призываем к полному выполнению сторонами их обязательств в рамках Минских договоренностей и к гарантированному и безопасному доступа наблюдателей ОБСЕ ко всей территории, охваченной конфликтом, в том числе к межгосударственной границе, как это предусмотрено мандатом миссии", - подытожили французские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что решение РФ вывести российских военнослужащих из состава совместного центра по контролю и координации существенно подрывает Минские соглашения.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих к российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что СЦКК играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей миссии.

Также в СММ ОБСЕ заявили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

20 декабря представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях.

«Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях. Это утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.», - подчеркнул Марчук.