Гройсман заявил об эвакуации жителей Новолуганского, пострадавшего от обстрела боевиков

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об эвакуации жителей поселка Новолуганское Донецкой области, пострадавшего от обстрела боевиков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Террористы обстреляли из «Градов» жилые кварталы Новолуганского. Сейчас мы вынуждены эвакуировать наших граждан. Что может быть более подлым и низким, чем обстрел мирных жителей?» - отметил Гройсман.

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По его словам, правительство приложит все усилия, чтобы помочь тем, кто сейчас нуждается в помощи.

«Все необходимые материалы и средства для восстановления домов будут предоставлены», - заверил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря, около 17.00 боевики из реактивных систем залпового огня «Град» обстреляли поселок Новолуганское, в результате чего ранения получили 8 гражданских лиц.

В результате обстрела повреждены десятки жилых домов, а также здания детского сада, школы и фельдшерского пункта.