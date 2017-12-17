Ситуация в зоне АТО усложнилась: ранены четверо украинских бойцов

Ситуация в зоне АТО усложнилась, раненения поучили четверо украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Боевики увеличили количество и интенсивность обстрелов по позициям ВСУ из минометов и танков.

В целом, в течение прошлых суток, российско-террористические войска 31 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. В ответ украинские военнослужащие 22 раза подавляли огневую активность оккупантов из незапрещенного Минскими договоренностями оружия.

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На Луганском направлении враг в течение суток неоднократно вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов и различного пехотного вооружения по оборонительным укреплениям ВСУ вокруг Луганского, Троицкого, Новоалександровки, Крымского и Трехизбенки. Вблизи этих населенных пунктов разорвалось более 110 мин разных калибров. Возле Майского и Новолуганського, во второй половине дня, боевики также нарушали перемирие из гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении противник в течение суток активно обстреливал из запрещенного Минскими соглашениями вооружения подступы к Гнутово. В частности, оккупанты вели огонь из минометов разных калибров, а вечером - стреляли из танка.

В районе Авдеевки и Верхнеторецкого тоже было неспокойно. Здесь захватчики, кроме минометов, периодически применяли пехотное вооружение. На других участках обороны украинских военных боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали подступы к Каменке, Старогнатовке и Гранитному.

В целом, в течение прошлых суток, российско-террористические войска 31 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. В ответ украинские военнослужащие 22 раза подавляли огневую активность оккупантов из оружия незапрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщал УНИАН, жители Травневого и Гладосово вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов боевиков.