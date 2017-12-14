На Донбассе от пули снайпера погиб 29-летний украинский военный

В среду, 13 декабря, на Донбассе в зоне проведения АТО погиб боец из Винницкой области Павел Корнелюк, 1988 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

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"Выполняя боевое задание на наблюдательном пункте, он получил огнестрельное ранение головы от пули снайпера", - говорится в сообщении.

Военный умер в военном госпитале Авдеевки. Корнелюк был зачислен на службу по контракту с 14.07.2017 года. Дата и место похорон уточняются.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще один боец был ранен.