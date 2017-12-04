Миссия ОБСЕ сообщила об интенсивных боях на Донетчине

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксирует ухудшение ситуации на востоке Украины за последние две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

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«На протяжении последних двух недель СММ ОБСЕ отметила очередное ухудшение ситуации на востоке Украины. Мы регулярно фиксируем нарушения режима прекращения огня на востоке и северо-востоке Мариуполя, в треугольнике Ясиноватая-Авдеевка-Донецкий аэропорт, вокруг Светлодарска и Горловки, а также на западе Луганской области. И это имеет тенденцию к увеличению», - отметил он.

По его словам, миссия фиксирует многочисленные боевые действия, в частности, у Ясиноватой в Донецкой области.

«Предварительные данные, которые мы получаем от наших наблюдателей, свидетельствуют об интенсивных боевых действиях во многих местах Донецкой области, в частности, вокруг Ясиноватой и Светлодарска. В течение суток с 16 часов в субботу до 16 часов в воскресенье мы зафиксировали почти 2,5 тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. Такую же тенденцию мы наблюдали и в прошлом году», - сказал Хуг.

Также он сообщил, что в настоящее время ряд территорий на востоке Украины, которые должны быть в зоне безопасности, на самом деле являются зоной опасности.

«В том месте, где должна быть зона безопасности и где стороны обязались прекратить стрельбу, отвести вооружение, провести разминирование, а в некоторых местах развести силы и средства, нет никакой безопасности. Зона безопасности это, прежде всего, район без всяких опасностей, однако на самом деле это самый опасный ныне участок в Украине. На полосе земли, достигающей почти 500 км в длину и 30 км вглубь, образовалась не зона безопасности, а зона опасности», - отметил Хуг.