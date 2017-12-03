В Минобороны уточнили, где получили ранения и травмы трое украинских военных

За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе один украинский военный получил ранение возле населенного пункта Золотое, еще двое - боевые травмы на подступах к Опытному и Луганскому.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение возле поселка Золотое. Еще двое получили боевые травмы на подступах к Опытному и Луганскому. Раненные и травмированные военнослужащие оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им уже оказана необходимая медицинская помощь", - сказал он.