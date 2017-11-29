Боевики перекрыли часть территории "ДНР" для гражданских из-за подразделения российских военных - ИС

Один из районов на территории так называемой "ДНР" перекрыт боевиками и туда не пускают гражданских. Об этом координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук сообщил на своей странице в Facebook.

"Территория в районе c. Сосновское Новоазовского района Донецкой области на данный момент закрыта боевиками для перемещения гражданского населения, организован жесткий пропускной режим по спецразрешениям. По данным группы ИС, в с. Сосновское базируется подразделение радиоэлектронной разведки, укомплектованное военнослужащими ВС РФ", - говорится в сообщении.

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Также, по словам "ИС", среди местного населения Горловки и даже среди боевиков ходят слухи, что город собираются "сдавать" ВСУ. "МГБ ДНР" принимает меры по обнаружению «паникеров и распространителей слухов», однако на данный момент - без особых результатов", - добавил Тымчук.

Ранее сообщалось, что Кремль боится масштабного наступления ВСУ на фоне переворота в "ЛНР".