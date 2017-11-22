Украинские военные освободили несколько поселков на Светлодарской дуге - волонтер

Украинские военные освободили несколько поселков и взяли под контроль несколько стратегических высот на Светлодарской дуге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

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"В результате внезапных военных действий наших подразделений были освобождены несколько поселков, жители которых встречали нашу пехоту как освободителей, также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот", - говорится в его сообщении.

Волонтер рассказал, что в результате этой операции у украинских военных появились новые позиции размером несколько квадратных километров, на которых они уже успешно закрепились.

Как сообщал 18 ноября Юрий Мысягин, на Светлодарской дуге в районе поселка Новолуганское боевики потеряли свою передовую пулеметную точку благодаря ответным действиям украинских военных.