Луганский путч: революция пауков в банке

Нынешнее «восстание» одного луганского террориста против другого, помимо появления заявлений про «украинских партизан» и шквала шуток на тему «Порошенко, введи войска!», конечно, вызывает известное разочарование в отношении монолитности «народа новороссии», некогда осевшего на заботливо оккупированных российскими войсками районах Луганской области и образовавшего там знаменитый рай на земле под названием «ЛНР». Нет, ну что это за террористы, в самом деле, такие? Коллеги Плотницкого и Ко из ИГИЛ и Аль-Каиды недоуменно крутили пальцем у виска, наблюдая во вторник трансляцию ведущими мировыми каналами событий из самой народной из республик.

А вот собратья «лнровцев» по маразму – представители другой ветви развития «донбассян», из «ДНР», хорошо осведомленные об истории становления соседей, испытывали жгучее дежавю: три года назад, в 2014-м, в Луганске уже разыгрывался аналогичный сценарий. Тогда нынешний Великий Кормчий «ЛНР» Игорь Плотницкий отобрал бразды правления у отца-основателя «молодой республики» Валерия Болотова (соратника известного регионала Александра Ефремова). Правда, для этого ему не пришлось захватывать «правительственный квартал» в Луганске. Вождь Плотницкий, в отсутствие Вождя Болотова, просто объявил досрочные выборы (как раз нужно было как-то повеселить народ, а совместный концерт Кобзона и Чичериной, которого очень ждали граждане «ЛНР», отменился, и «донбассяне» загрустили), и молниеносно их «честно выиграл».

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Для тех, кто не уследил за драматическими событиями в Луганске, вкратце напомним: в понедельник главарь «ЛНР» Плотницкий отправил в отставку своего опричника, «министра внутренних дел ЛНР» Корнета. Но последний не подчинился, и уже во вторник на центральных улицах появились вооруженные люди и военная техника, а в среду «Министерство внутренних дел» самопровозглашенной «ЛНР» арестовало всех сотрудников «прокуратуры ЛНР». Аресту подверглись более 20 человек, включая «генерального прокурора» Виталия Подоброго и «военного прокурора» Сергея Рахно. Одни сепаратисты отконвоировали других сепаратистов в здание «Народного совета ЛНР». В настоящее время это здание заблокировано «МВД ЛНР».

При этом, по данным российских СМИ, «МВД ЛНР» и спецназ из братской республики – «ДНР» – «Витязь», штурмовали «генеральную прокуратуру ЛНР» совместно.

Накануне штурма Корнет выдвинул Плотницкому ультиматум, потребовав выдать в руки «народной милиции» руководителя «администрации ЛНР» Ирину Тейцман, начальника «службы правительственной безопасности ЛНР» Евгения Селиверстова и главу «ГТРК ЛНР» Анастасию Шуркаеву – обвинив этих лиц в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины, но был послан куда подальше. В итоге, «министру МВД ЛНР» Игорю Корнету и пришлось оккупировать центр Луганска террористами и боевой техникой под предлогом «учений», а затем «арестовывать» соратников Плотницкого при участии донецких союзников.

Сотрудничество с украинскими спецслужбами крыс с тонущего корабля «ЛНР» исключать, конечно, нельзя, но, с точки зрения реальных причин внезапного обострения конфликта все гораздо прозаичней: изначально всю эту заваруху спровоцировал сам Плотницкий – показательно, перед камерами независимой луганской прессы выселив неделю назад «министра» из дома, который тот занял, отжав у некой луганской учительницы, и выразив Корнету вотум недоверия с требованием отставки.

Однако, так как у непоколебимого стража бесправия и беззакония Корнета имелось свое видение развития молодого «государства», полуофицерская честь и не менее влиятельные, чем у Плотницкого, покровители в Москве, не удивительно, что, до сегодняшнего дня тихое, противостояние «силовиков ЛНР» (наемники Корнета) с «хозяйственниками ЛНР» (боевики Плотницкого), которое длится уже давно, и перешло в горячую фазу.

Этот серьезный международный (если не сказать больше) скандал наделал много шуму и в украинском информационном пространстве, что неудивительно, так как истерический смех воинов ВСУ, сдерживающих воюющих теперь уже между собой «донбассян» в текущих границах их ареала может снизить боеготовность наших солдат и несет, тем самым, известные риски. По этой причине лучше диванные эксперты Киева и Бердичева схлестнулись в нелегком цифровом противостоянии, нанося, посредством соцсетей, по глазам и мозгам украинских читателей мощные информационные удары. Экспертным сообществом сразу же был выдвинут ряд острых вопросов, на которые не так-то просто сыскать ответы, а именно: что там на самом деле происходит, все-таки? Так кто кого, Плотницкий Корнета, или все же Корнет Плотницкого? А лучше, чтобы кто кого? Как дальше жить? Сколько еще будут повышаться эти тарифы, а? – и многочисленных прочих.

Никто, правда, не озвучил главный вопрос: а нам-то что с их разборок? – но, видимо, он вынесен за скобки текущего исторического процесса, где мы можем наблюдать тектонические сдвиги в донбасской геополитике.

Тем не менее, при таком подходе обозреватели и аналитики как бы забывают о рядовых жителях оккупированных территорий – будто их и нет вовсе. А они – пока еще есть. И, хоть на процессы разборок между своими вождями (как и назначения и смены этих вождей) эти люди не влияют никоим образом, тем не менее, активно обсуждают происходящие в их «республике» (которой, возможно, вскоре придет трансформироваться в федерацию), процессы.

Корреспонденты УНИАН изучили сепаратистские паблики в социальных сетях и собрали наиболее ценные мнения ответственных граждан и прочих жителей «ЛНР» о происходящем.

Если брать во внимание тот факт, что официальные сепаратистские «источники» со вчерашнего дня, в большинстве своем, не вообще освещали подробностей захлестнувшего молодое государства путча (люди Корнета, похоже, захватили местное телевидение), луганчане, ожидаемо, терялись в догадках.

Сразу оговоримся, что у некоторых обитателей «ЛНР» за годы независимости от Украины и здравого смысла, похоже, действительно образовался и развился собственный язык, - потому некоторые сообщения в соцсетях непросто понять и интерпретировать сразу, хоть и написаны они, вроде бы, кириллицей. Однако УНИАН удалось найти эксперта, чтоб предложить своим читателям понятный и близкий по смыслу перевод.

Самые распространенные комментарии «донбассян» в соцсетях – недоумение от того, почему нет адекватного объяснения тому, что происходит: «Я что-то не совсем понимаю, …, что происходит, … … мать», «Скоро все будет известно, на …», «Кто-то может что-то объяснить, …?», «Напишите хоть что-то о происходящем в Луганске, почему в центре города неизвестные вооруженные формирования, что за колона военной техники зашла в город и где Глава Республики и министр МВД?» (этот комментарий был на русском, почтительная орфография автора сохранена), «Где новости Луганска, люди в панике?», «Я удивлен, почему не освещается ситуация в органах власти ЛНР. Что там сейчас происходит?» и так далее.

Сепаратистские «Новости ЛНР» в среду утром сообщили, что «после событий 21 ноября, когда центр города был заблокирован неизвестными вооруженными людьми, утром 22 ноября в Луганске ситуация спокойная. Жители города в обычном режиме добрались на работу, дети пошли в школу, однако оцепление в центре города не снято». Далее местные шакалы пера отметили, что военная техника находится возле здания «МВД ЛНР» и телерадиокомпании, подступов к этим «стратегическим» точкам – нет, вооруженные люди просят луганчан обходить перекрытые улицы.

Причем, информацию о том, что колонна военной техники, зашедшая в Луганск накануне вечером, разместилась в одном из парков, «журналисты» опровергли.

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Эти новости жители Луганска комментировали так: «Неизвестные люди с оружием… В группах ДНР пишут, что солдаты из Донецка, а в группах Луганска называют их «неизвестными вооруженными людьми»», «Интересно, куда же тогда делась такая колона огромная?», «Ну что? Кто там выиграл власть? Без разницы, конечно, чисто из интереса. За квартиру идти платить в рублях или погодить?», «Нужно, наверное, побыстрее уже решать вопросы Корнету и Плотницкому, а то укры не спят, только и ждут, когда у нас тут будет дестабилизация»… (мы действительно очень ждем. Запаслись поп-корном, - УНИАН).

«Сводки ополчения Новороссии», ссылаясь на сообщение от местных жителей, распространили другую информацию: «В парке ВЛКСМ в Луганске военные разбили лагерь, палят костры. Интересно, куда будут размещать больше тысячи братушек из ДНР? Знакомый командир сказал, что идет отставка Плотницкого, ведутся переговоры о новой фигуре на пост главы республики. Даже рассматривается вариант объединения с ДНР…» (как тут не вспомнить крылатую поговорку о жабе и гадюке, - УНИАН).

На странице Вконтакте «Луганск сегодня. ЛНР» небезызвестный рупор антимайдана 2014-го Максим Равреба выдал свою версию событий:

И предложил пользователям определиться, готовы ли они к объединению «ЛНР» и «ДНР». Результаты выглядят интересно:

Как и комментарии жителей Луганска:

«Солдаты ДНР вошли в Луганск. Появится ли единая республика Донбасса? Глава ЛНР Игорь Плотницкий по некоторым данным находится в России, а РБК сообщает, что Кремль поддержал главу МВД ЛНР Игоря Корнета. Однако, по нашим данным, эти слухи пока нуждаются в подтверждении, так как лидер республики пока не намерен подавать в отставку и, возможно, у сторон еще остаются шансы к примирению», – сообщается в паблике «Партизаны Новороссии/ДНР/ЛНР».

Кстати, результаты опросов на тему «Кто победит?» в этом противостоянии, отнюдь не в пользу Плотницкого:

Хотя сам Кормчий «ЛНР» Плотницкий, похоже, пока сдаваться не намерен. Утром в среду, 22 ноября, в сети появилось видео, якобы подтверждающее, что «глава ЛНР» не сбежал в РФ и находится в Луганске. Однако это никого не успокоило: «Блеф это видео... Снято для интернета, чтобы мы тут сидели и думы думали, зачем им это снимать, если канал не работает», «Имеем видео, снятое непонятно где, выложенное только на ютубе – видимо, доступа к телестанции нет и ничего еще не разрешилось…».

Отдельно хочется напомнить, что предшественник Плотницкого Болотов протянул в России не долго – в январе 2017 года его настигла внезапная смерть. По официальным данным – свергнутый главарь «ЛНР» умер от сердечного приступа.

Напоследок, уже безо всякой ухмылки, отметим, что, чем бы не закончился бессмысленный и беспощадный луганский бунт, можно быть уверенным только в одном: «победитель» не станет менее зависим от России и, как следствие, не превратится в меньшего врага для Украины, а реальной проблемой в случае смены «власти» в «ЛНР» вследствие «революции лягушек и змей» могут стать проволочки, связанные с процессом обмена пленными.

УНИАН