Миссия ОБСЕ зафиксировала 10 "Градов" в оккупированном боевиками "ЛНР" Хрустальном
Миссия ОБСЕ сообщила об очередных фактах нарушения боевиками Минских договоренностей относительно отвода тяжелого вооружения.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что снова зафиксировали расположение реактивных систем залпового огня «Град» в подконтрольном боевикам селе Хрустальном.
Об этом говорится в отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.
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«19 ноября в нарушение соответствующих координат отвода вооружения в неподконтрольных правительству Украины районах Специальная мониторинговая миссия видела 10 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) неподалеку от Хрустального (прежнее название Красный Луч, в 56 км к юго-западу от Луганска)», - говорится в отчете.
Также миссия продолжает следить за процессом отвода вооружения и за его хранением в специально определенных местах. Так, 18 ноября в неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой области СММ увидела, что ранее зафиксированные 10 противотанковых орудий (МТ-12 «Рапира», 100 мм), 11 реактивных систем залпового огня (БМ-21) и 9 самоходных гаубиц «Гвоздика» (2С1) отсутствовали в месте постоянного хранения тяжелого вооружения.
Кроме того, 19 ноября на неподконтрольных правительству Украины территориях миссия зафиксировала отсутствие ранее отведенных буксируемых гаубиц (2А65, Мста-Б, 152 мм), четырех реактивных систем залпового огня (БМ-21), трех самоходных гаубиц (2С1) и пяти буксируемых гаубиц (Д-30, 122 мм).