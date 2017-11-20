Миссия ОБСЕ зафиксировала 10 "Градов" в оккупированном боевиками "ЛНР" Хрустальном

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что снова зафиксировали расположение реактивных систем залпового огня «Град» в подконтрольном боевикам селе Хрустальном.

Об этом говорится в отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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«19 ноября в нарушение соответствующих координат отвода вооружения в неподконтрольных правительству Украины районах Специальная мониторинговая миссия видела 10 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) неподалеку от Хрустального (прежнее название Красный Луч, в 56 км к юго-западу от Луганска)», - говорится в отчете.

Также миссия продолжает следить за процессом отвода вооружения и за его хранением в специально определенных местах. Так, 18 ноября в неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой области СММ увидела, что ранее зафиксированные 10 противотанковых орудий (МТ-12 «Рапира», 100 мм), 11 реактивных систем залпового огня (БМ-21) и 9 самоходных гаубиц «Гвоздика» (2С1) отсутствовали в месте постоянного хранения тяжелого вооружения.

Кроме того, 19 ноября на неподконтрольных правительству Украины территориях миссия зафиксировала отсутствие ранее отведенных буксируемых гаубиц (2А65, Мста-Б, 152 мм), четырех реактивных систем залпового огня (БМ-21), трех самоходных гаубиц (2С1) и пяти буксируемых гаубиц (Д-30, 122 мм).