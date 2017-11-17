Волкер призвал стороны конфликта на Донбассе принять меры для защиты объектов инфраструктуры
Так он прокомментировал размещенное Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ видео в микроблоге в Twitter, на котором зафиксировано нарушения режима прекращения огня при обстреле Донецкой фильтровальной станции.
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал стороны конфликта на Донбассе принять меры для защиты объектов инфраструктуры.
Об этом дипломат сообщил в микроблоге в социальной сети Twitter.
"Важно принять меры по защите объектов критической гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Волкер.
Так он прокомментировал размещенное Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ видео в микроблоге в Twitter, на котором зафиксировано нарушение режима прекращения огня при обстрелах Донецкой фильтровальной станции, которые произошли вечером и в ночь с 9 на 10 ноября.
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Как сообщал УНИАН, 8 ноября координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Нил Уокер выразил обеспокоенность, что постоянные обстрелы объектов инфраструктуры на Донбассе, и, в частности, Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций, могут лишить 1,1 млн человек, проживающих вдоль линии соприкосновения, водоснабжения и отопления.
В свою очередь пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт после обстрелов Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций призвала Россию ввести подлинный режим прекращения огня на Донбассе.
10 ноября независимые эксперты Организации Объединенных Наций - специальные докладчики по вопросу о токсичных отходах Баскут Тунджак и по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду Лео Хеллер заявили, что Донбассу может угрожать химическая катастрофа из-за обострения конфликта.