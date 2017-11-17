Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал стороны конфликта на Донбассе принять меры для защиты объектов инфраструктуры.

Об этом дипломат сообщил в микроблоге в социальной сети Twitter.

"Важно принять меры по защите объектов критической гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Волкер.

Так он прокомментировал размещенное Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ видео в микроблоге в Twitter, на котором зафиксировано нарушение режима прекращения огня при обстрелах Донецкой фильтровальной станции, которые произошли вечером и в ночь с 9 на 10 ноября.

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Как сообщал УНИАН, 8 ноября координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Нил Уокер выразил обеспокоенность, что постоянные обстрелы объектов инфраструктуры на Донбассе, и, в частности, Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций, могут лишить 1,1 млн человек, проживающих вдоль линии соприкосновения, водоснабжения и отопления.

В свою очередь пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт после обстрелов Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций призвала Россию ввести подлинный режим прекращения огня на Донбассе.

10 ноября независимые эксперты Организации Объединенных Наций - специальные докладчики по вопросу о токсичных отходах Баскут Тунджак и по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду Лео Хеллер заявили, что Донбассу может угрожать химическая катастрофа из-за обострения конфликта.