В "ЛНР" испугались "ощутимых потерь" из-за успехов украинских диверсантов – ИС

Руководство группировки «ЛНР» констатирует, что инфильтрация ДРГ ВСУ в ближайший тактический тыл боевиков «на отдельных участках приобрела угрожающий размах».

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

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Согласно директиве командования оккупантов, в условиях позиционной войны украинские ДРГ, проникая в тактический тыл, устраивают засады и атаки (часто с использованием ПТРК) по транспорту, который доставляет на передний край личный состав и предметы снабжения. Кроме того, якобы украинские разведчики активно минируют подходы к позициям оккупантов, особенно активно – с тыловых направлений.

В результате «…из-за отсутствия налаженного боевого охранения и мер по охране тыла, в ближней тактической зоне противник имеет возможность наносить войскам корпуса ощутимые потери силами своих диверсионно-разведывательных подразделений».

«Командирам подразделений предписано создавать некие «мобильные группы по охране тыла» и «ужесточить комендантскую службу» в зоне, вплотную прилегающей к линии фронта», – добавили в ИС.