Экс-депутат Одесского горсовета финансировал боевиков "ЛДНР" - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета вместе менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отображает в финансовой документации и получает наличными. Затем деньги передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет «интересы» в строительном бизнесе.

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«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ДНР/ЛНР», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины, происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах проживания фигурантов дела.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главарями российских боевиков на Донбассе. В Кремле заявили, что обсуждалась инициатива лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука относительно обмена пленными между Украиной и оккупированным Донбассом.