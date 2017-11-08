Украинские военные снова понесли потери на Донбассе

В результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще один получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

«Неподалеку от Донецка оккупанты выпустили не менее 16 мин калибра 82 миллиметра по защитникам Авдеевки и Песков. Кроме того, вооружения БМП враг применял возле н.п. Зайцево. А около полудня, в результате огневого противостояния с противником получил смертельное ранение один наш военнослужащий», - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что боевики ранили одного военного ВСУ на Луганском направлении.

Читайте такжеС приходом морозов на Донбассе возможно обострение - ОБСЕ

«На Луганском направлении под огнем из 120-миллиметровых минометов оказались укрепления сил АТО в окрестностях Крымского. Также дважды под обстрелы захватчиков попали подступы к Трехизбенке. А около 10:00 утра в результате огневой провокации с применением гранатометов, получил ранение боец Вооруженных Сил Украины», - сообщили в штабе.

Вместе с тем, сообщается, что на Приморском направлении боевики применяли противотанковый гранатомет возле Новотроицкого, а вооружение боевой машины пехоты (БМП) возле Водяного.

Кроме того, пресс-центр штаба АТО сообщает, что всего с начала суток боевики 10 раз нарушили перемирие.

«Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО шесть раз огнем из пехотного вооружения принуждали врага к миру», - говорится в сообщении.