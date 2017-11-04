Боевики 29 раз открывали огонь, украинские бойцы жестко принуждали врага к миру - штаб АТО

В зоне проведения АТО в конце минувших суток обстановка была напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

Враг активизировал огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения. Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 29 раз нарушили перемирие.

"Силы АТО 17 раз превосходящим огнем, жестко принуждали врага к миру. В результате боевых действий трое наших военных получили ранения", - говорится в сообщении.

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Так, наиболее горячо было на Донецком направлении. Почти с 18 часов и до полуночи боевики били из гранатометов и пулеметов по оборонцях Авдеевки. Украинские воины жестко отвечали противнику. В результате этого противостояния, около 19 часов получил ранения один наш военнослужащий.

Также, под огонь пехотного вооружения оккупантов, вечером попали наши опорные пункты возле Песков, Зайцево, шахты Бутовка и дважды неподалеку Луганского. А в районе Троицкого враг применял минометы калибра 120 миллиметров.

На Луганском направлении, возле Новоалександровки, в результате обстрела боевиков из крупнокалиберного пулемета, получил ранения еще один военнослужащий сил АТО.

Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра оккупанты били на подступах к Трехизбенки. А весь спектр пехотного вооружения применяли у Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского.

На Приморском направлении, вечером под огнем пророссийских наемников оказались украинские укрепления на окраинах Талаковки и Тарамчука.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал указ №351/2017 о создании военно-гражданской администрации сел Шпирокино и Бердянское Волновахского района Донецкой области. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте главы государства. «На выполнение закона Украины «О военно-гражданских администрациях» постановляю образовать военно-гражданскую администрацию сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области. Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины «О военно-гражданские администрации» мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого указа», - говорится в документе.