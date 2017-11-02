В Днепре простились с погибшим на Донбассе грузином-добровольцем "Гюрзой-2" (фото)

Тело погибшего грузинского добровольца Георгия Саралидзе с позывным "Гюрза-2" в Запорожье отправляли из морга в Днепре. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ирина Цебермановская.

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Возле морга больницы Мечникова в Днепре с ним попрощались, а тело погибшего волонтерским микроавтобусом отправили в Запорожье на погребение.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в результате столкновений возле Донецкого аэропорта погиб грузин-доброволец полка "Азов" Георгий Саралидзе.

Он был участником войны в Абхазии и Самачабло, помогал украинским военным в борьбе против российских оккупантов со дня начала боевых действий. В зону АТО Саралидзе приехал в начале 2015 года.