Сегодня боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных из гранатометов и БМП – штаб АТО
Потерь среди украинских военных нет.
С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных из гранатометов и БМП на Донецком и Луганском направлениях.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, наиболее горячо было возле Авдеевки.
«Здесь боевики трижды обстреливали наши укрепления из различных видов гранатометов, вооружения БПМ и стрелкового оружия. Там же, около 16 часов враг выпустил 12 мин калибра 120 миллиметров. Также сегодня под огонь стрелкового оружия оккупантов попали укрепления сил АТО возле шахты Бутовка, Верхнеторецкого, Каменки», - говорится в сообщении.
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Всего на Донецком направлении зафиксировано 6 случаев нарушения перемирия.
На Луганском направлении боевики в течение почти 30 минут выпустили 39 мин калибра 82 мм, били из противотанкового гранатомета и вооружения БМП на подступах к Троицкому.
На Приморском направлении боевики дважды обстреливали из пехотного вооружения опорные пункты сил АТО недалеко от Гнутово.
В то же время в штабе отмечают, что в целом в районе проведения АТО обстановка оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными силами Украины. Во время большинства обстрелов военные сил АТО останавливали активность боевиков, при этом потерь среди правительственных войск не зафиксировано.