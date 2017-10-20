Сегодня боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных из гранатометов и БМП – штаб АТО

20:24, 20 октября 2017
Война
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Потерь среди украинских военных нет.

На Донецком направлении зафиксировано 6 случаев нарушения перемирия / фото Министерство обороны Украины

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных из гранатометов и БМП на Донецком и Луганском направлениях.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, наиболее горячо было возле Авдеевки.

«Здесь боевики трижды обстреливали наши укрепления из различных видов гранатометов, вооружения БПМ и стрелкового оружия. Там же, около 16 часов враг выпустил 12 мин калибра 120 миллиметров. Также сегодня под огонь стрелкового оружия оккупантов попали укрепления сил АТО возле шахты Бутовка, Верхнеторецкого, Каменки», - говорится в сообщении.

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Всего на Донецком направлении зафиксировано 6 случаев нарушения перемирия.

На Луганском направлении боевики в течение почти 30 минут выпустили 39 мин калибра 82 мм, били из противотанкового гранатомета и вооружения БМП на подступах к Троицкому.

На Приморском направлении боевики дважды обстреливали из пехотного вооружения опорные пункты сил АТО недалеко от Гнутово.

В то же время в штабе отмечают, что в целом в районе проведения АТО обстановка оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными силами Украины. Во время большинства обстрелов военные сил АТО останавливали активность боевиков, при этом потерь среди правительственных войск не зафиксировано.

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Теги: #ситуация в АТО#ситуация на Донбассе#обстрелы боевиков АТО