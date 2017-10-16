Пограничники задержали "общественного активиста" из "ДНР" (фото)

В контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» прибыл гражданин Украины 1988 года рождения. Во время осмотра транспортного средства у указанного гражданина пограничники обнаружили членский билет общественного движения так называемой “ДНР”, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Отмечается, что как рассказал “общественный активист”, он работает кочегаром в Донецке.

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«По словам мужчины вышеуказанный билет ему выдали в отделе кадров по месту работы еще в прошлом году и руководство заведения всегда проверяет его наличие, поэтому он всегда носит его с собой», - говорится в сообщении.

На сколько правдивы слова задержанного выяснят представители Национальной полиции, которым передали данную личность.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину-военнослужащего Национальной гвардии Украины, которая работала на Российскую Федерацию. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак. «5 октября задержали военнослужащего Национальной гвардии Украины – секретоносителя, которая проходила службу на Центральной базе хранения Нацгвардии. Мы долго советовались со следователями, называть ее фамилию или нет. Однако, поскольку эта ситуация имеет значительный резонанс в самой Нацгвардии, мы решили назвать эту фамилию, и следователь дал мне на это разрешение. Фамилия женщины - военнослужащего - Радионова», - сообщил он.