Штаб АТО: вчера ВСУ "огнем заставляли" оккупантов придерживаться режима тишины

В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Вооруженными Силами Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, противник продолжал огневые провокации, в основном, применяя легкое пехотное вооружение.

Так, на Донецком направлении вечером, в течение часа боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Авдеевке. Уже ночью под пулеметным огнем оказались наши позиции вблизи Майорска и Песков. А вооружение БМП враг применял неподалеку Зайцево.

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На Луганском направлении в конце суток оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и пулеметов по защитникам Новоалександровки. Наши военные жестко отвечали врагу. К сожалению, в результате этого противостояния, около 18 часов получил ранения один украинский военнослужащий. Кроме того, вечером пророссийские наемники применяли 82-миллиметровые минометы неподалеку Крымского. А противотанковые гранатометы и стрелковое оружие - возле Станицы Луганской и Валуйского.

На Приморском направлении из легкого пехотного вооружения боевики обстреливали наши опорные пункты в районе Широкино, Гнутово и Водяного.

"В целом, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. В ответ украинские воины 14 раз огнем заставляли врага придерживаться режима тишины. В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий украинской армии", - говорится в сообщении.