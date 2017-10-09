Ярош заявил, что Украина скоро вернет оккупированные Донецк и Луганск

Оккупированные российско-террористическими войсками территории востока Украины могут быть скоро освобождены. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал командир "Украинской добровольческой армии", бывший лидер "Правого сектора", внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош.

"Донецк и Луганск мы вернем. И уже довольно скоро. Уже не на десятилетия план, так сказать, а на какой-то гораздо меньший срок. Нам же, как и всем, тоже хочется, чтобы война завершилась. Когда она закончится – тогда можно и с политикой завязать", - заявил он.

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Ярош добавил, что его прогноз о том, что "окончание войны – дело не десятилетий", базируется на информации, которую он получает "и из-за линии, и по линии фронта".

"Я же получаю определенную информацию и из-за линии, и по линии фронта. Понятно, что у меня есть какие-то определенные расчеты относительно возвращения украинской власти на украинскую землю", - отметил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина жестко отказалась от военной кооперации с РФ.