Боевики второй день подряд устраивают массированные обстрелы позиций ВСУ

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом говорится в сообщении СЦКК, обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что в течение последних двух суток под массированные обстрелы боевиков попали подразделения Вооруженных сил Украины.

Так, вечером 2 октября и утром на следующий день во время обстрела позиций подразделений ВСУ на Донецком направлении в районе Авдеевки по направлению населенных пунктов Яковлевка и Ясиноватая НВФ ОРДО неоднократно применяли станковые автоматические, подствольные и ручные гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Также в течение двух дней на Луганском направлении НВФ ОРЛО применяли против подразделений ВСУ запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм.

Вследствие этих обстрелов потерь среди личного состава подразделений украинской армии нет, добавили в СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия НВФ ОРДО, которые свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении вооруженного конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - подчеркивается в сообщении.