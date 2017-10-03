Боевики второй день подряд устраивают массированные обстрелы позиций ВСУ
В СЦКК отметили, что в течение последних двух суток под массированные обстрелы боевиков попали подразделения Вооруженных сил Украины.
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.
Об этом говорится в сообщении СЦКК, обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Отмечается, что в течение последних двух суток под массированные обстрелы боевиков попали подразделения Вооруженных сил Украины.
Так, вечером 2 октября и утром на следующий день во время обстрела позиций подразделений ВСУ на Донецком направлении в районе Авдеевки по направлению населенных пунктов Яковлевка и Ясиноватая НВФ ОРДО неоднократно применяли станковые автоматические, подствольные и ручные гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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Также в течение двух дней на Луганском направлении НВФ ОРЛО применяли против подразделений ВСУ запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм.
Вследствие этих обстрелов потерь среди личного состава подразделений украинской армии нет, добавили в СЦКК.
"Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия НВФ ОРДО, которые свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении вооруженного конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - подчеркивается в сообщении.