Боевики обстреляли жилые кварталы в Зайцево, один дом сгорел дотла

Незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы поселка Зайцево Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

«В воскресенье, 1 октября, около 22.30 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево под огонь стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов НВФ ОРДО также попали дома мирных жителей населенного пункта. Вследствие попадания зажигательных боеприпасов произошел пожар в жилом доме по улице Журавского, 31. Пожарным расчетам ГСЧС Украины, вовремя прибывших на место возгорания, удалось быстро укротить пламя и помешать его дальнейшему распространению. Дом и имущество сгорели. Никто из жителей не пострадал», - говорится в сообщении.

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В штабе также отмечают, что украинские военные на провокации не поддались, ответный огонь не открывали. «Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов, угрожающих жизни и здоровью гражданского населения. Такие действия НВФ ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, боевики обстреляли населенный пункт Марьинка Донецкой области.