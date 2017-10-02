Боевики готовятся к захвату части серой зоны под Донецком – ИС

В районе Донецка фиксируется усиление противника в районе Жобуньков и Донецкого аэропорта.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», оккупанты, вполне возможно, готовятся захватить часть серой зоны южнее н.п. Пески.

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В частности, севернее Октябрського (за ул.Стратонавтов), в районе Весёлого отмечалось передвижение мотострелкового подразделения оккупантов на ББМ (6 ед. МТ-ЛБ и 3 ед. БМП-2), позже в том же направлении – 3-и тентованных Урала с живой силой и боеприпасами и автокунг с ДЭС на прицепе.