Боевики готовятся к захвату части серой зоны под Донецком – ИС
12:47, 02 октября 2017Война
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Боевики усиливают свои позиции под Донецком, что может свидетельствовать о намерении захватить часть серой зоны возле Донецкого аэропорта.
REUTERS
В районе Донецка фиксируется усиление противника в районе Жобуньков и Донецкого аэропорта.
Как сообщает группа «Информационное сопротивление», оккупанты, вполне возможно, готовятся захватить часть серой зоны южнее н.п. Пески.
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В частности, севернее Октябрського (за ул.Стратонавтов), в районе Весёлого отмечалось передвижение мотострелкового подразделения оккупантов на ББМ (6 ед. МТ-ЛБ и 3 ед. БМП-2), позже в том же направлении – 3-и тентованных Урала с живой силой и боеприпасами и автокунг с ДЭС на прицепе.
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