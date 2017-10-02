Противник на Донбассе ведет подготовку к затяжной войне - волонтер

После поездки на Светлодарскую дугу волонтер Юрий Мысягин сообщил, террористы не собираются заканчивать войну на востоке Украины.

Как пишет он на своей странице в Facebook, противник не обращает никакого внимание на разговоры о скором появлении миротворческого контингента на Донбассе.

"На той стороне идёт подготовка к затяжной войне. Укрепляются все передовые позиции", - говорится в сообщении волонтера.

Читайте такжеЖурналисты рассказали о частных армиях, которые принимают участие в войне на Донбассе (видео)

По словам Мысягина, для опорников и блиндажей завозится много леса, мешков, некоторые позиции "закатываются" в бетон, а окопы роются в человеческий рост.

"Я не припомню, чтобы раньше так тщательно противник укреплял свои позиции. Это говорит о том, что они нас опасаются и готовятся к нашему наступлению. Осень и зима будут горячими", - подчеркнул волонтер.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что во время российско-белорусских штабных учений "Запад-2017" российский президент Владимир Путин продемонстрировал готовность к наступательной войне.