СБУ сдался боевик, который охранял российское командование и "генштаб" террористов в "ДНР" (видео)

Бывший боевик, который был в охране российских военных в так называемой «ДНР», сдался СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что правоохранители установили, что в 2014 году житель Донецкой области, поддавшись обещаниям сепаратистов, присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации «ДНР».

«В составе бандформирований, он охранял военные объекты, в частности «генеральный штаб» боевиков и представителей российского командования. Став свидетелем грабежей местного населения, издевательств со стороны российских военных, он решил покинуть ряды боевиков и территорию так называемой «Новороссии», - говорится в сообщении.

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Долгое время боевик, опасаясь уголовной ответственности, скрывался у родственников на подконтрольной украинской власти территории. Украинским правоохранителям экс-боевик сдался через программу «Тебя ждут дома».

Сейчас обстоятельства совершенного мужчиной правонарушения проверяются в рамках уголовного производства. Бывший боевик находится дома со своей семьей и ждет освобождения от уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН ранее, на Донбассе уничтожен российский наемник Геннадий Миронов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан. "Продолжаем постоянную рубрику, 09.2017 ликвидирован российский боевик Миронов Геннадий, м. Темрюк Краснодарского края", - написал он.