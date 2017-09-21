Гражданские лица из-за боевиков оказались на линии огня возле КПВВ Майорск - штаб

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook. Отмечается, что после 18 часов активность врага значительно выросла.

Так, наиболее горячо было на Донецком направлении. Вечером, в районе Авдеевской промзоны, боевики несколько часов обстреливали опорные пункты ВСУ из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники жестко отвечали врагу. В результате одного из этих противостояний, около 18 часов, получил пулевое ранение один украинский военный. Кроме того, вчера трижды под пулеметный огонь попали наши укрепления близ Песков и дважды – возле Майорска, Зайцево, Невельского.

За прошедшие сутки оккупанты в очередной раз продемонстрировали и свое отношение к гражданскому населению. Зная, что КПВВ Майорск завершает работу по пропуску граждан в 18.30, боевики в очередной раз совершили провокацию, выпустив около 20 машин с гражданскими лицами за пределы своего пункта пропуска. Следовательно, люди, которые пытались въехать на подконтрольную Украине территорию, стали заложниками ситуации. В то же время, боевики открыли огонь по нашим позициям. Гражданские лица, среди которых старики и женщины с детьми, оказались на линии огня и были вынуждены бежать и искать убежища на позициях украинских военных.

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Об этой провокации немедленно был проинформирован СЦКК и наблюдательная миссия ОБСЕ. И, несмотря на то, что боевики сообщили о соблюдении режима тишины вблизи КПВВ Майорск, уже через пять минут со стороны противника снова начался обстрел.

Украинские военные эвакуировали гражданских лиц в более безопасное место и в течение ночи обеспечили их охрану.

Эта очередная провокация ярко демонстрирует, что боевики пренебрегают безопасностью и жизнью гражданских лиц и цинично нарушают перемирие.

На Приморском направлении российские оккупанты выпустили 14 мин калибра 82 миллиметра возле Павлополя и Широкино. А крупнокалиберный пулемет противника работал на окраинах Водяного.

На Луганском направлении вчера сохранялась тишина.

В общем, за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел силы АТО отвечали огнем на поражение противника. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.