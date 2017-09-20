Бои за Иловайск: пропагандист "ДНР" рассказал об участии в них детей из Чечни и России

В боях за Иловайск на стороне незаконных вооруженных формирований "ДНР" участвовали несовершеннолетние граждане России, в том числе, из Чечни. Об этом заявил военкор "ДНР" Геннадий Дубовой, присутствующий с боевиками при захвате города в августе 2014 года, передают "Новости Донбасса".

Как утверждает Дубовой, он находился среди членов батальона "Спарта" под руководством ликвидированного боевика из России Арсения Павлова с позывным "Моторола". По словам военкора, среди участников боев за Иловайск находилось множество добровольцев в возрасте 16 – 20 лет.

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"Там в небольшом количестве были добровольцы, российские и чеченские. Сражались они отчаянно и хорошо, все были очень юными, с 16-ти до 20-ти лет максимум", – рассказала Дубовой в эфире одного из телеканалов террористов.

Отмечается, что Протокол к Конвенции о правах ребенка от 25 мая 2000 года запрещает участие детей (лиц, не достигших 18 лет) в вооруженных конфликтах, их принудительную или обязательную вербовку. Государства-участники, допускающие добровольный призыв несовершеннолетних в национальные вооруженные силы гарантируют призывать только с осознанного согласия родителей или законных опекунов детей, информировать их об обязанностях несения военной службы и требовать достоверных данных о возрасте до принятия на национальную военную службу.

Статья 4 протокола говорит, что в отличие от вооруженных сил государства, вооруженные группы "ни при каких обстоятельствах не должны вербовать или использовать в военных действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста".

Ранее ветеран АТО, служивший в составе добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец", рассказал, как колону украинских военных расстреляли при выходе из Иловайска в 2014 году.