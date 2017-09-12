Место содержания блогера Асеева в "ДНР" до сих пор неизвестно - ООН

Журналиста и блогера Станислава Асеева (Васина) от начала июня удерживают без связи с внешним миром в «ДНР». Об этом сообщила глава миссии Фиона Фрейзер, во время презентации в Киеве девятнадцатого доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает «Радио Свобода».

По ее словам, место пребывания блогера до сих пор неизвестно.

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«Известного блогера, который писал о жизни на территории, контролируемой вооруженными группами, от начала июня удерживают без связи с внешним миром в самопровозглашенной «Донецкой народной республике». Он – до сих пор под стражей, и его место пребывания неизвестно до сих пор», – сказала Фрейзер, назвав «самопровозглашенной республикой» поддерживаемой Россией незаконное вооруженную сепаратистскую группировку «ДНР», что признано в Украине террористической.

Как сообщал УНИАН ранее, украинская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на следующем заседании в Минске будет требовать допуска координатора ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриша до задержанного боевиками журналиста Станислава Асеева (Васина).