Порошенко: на оккупированном Донбассе находится 3 тысячи профессиональных российских военных

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на временно оккупированных территориях Донбасса находится 3 тыс. профессиональных российских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с министром обороны США Джеймсом Мэттисом сегодня в Киеве.

Президент отметил важность прекращения огня на Донбассе перед началом учебного года.

«Какие конкретные шаги мы ожидаем от России? Это вывести российские войска, наша разведка подтверждает – минимальный уровень регулярных войск РФ на оккупированной территории (Донбасса) – примерно 3 тысячи (военных)», - подчеркнул президент.

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В целом, по его словам, на Донбассе в составе российско-оккупационных войск находится 39 тыс. лиц.

Кроме того, на оккупированных территориях действует российский спецназ, - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 23 августа участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с полуночи 25 августа установить режим тишины на востоке Украины в связи с началом нового учебного года.