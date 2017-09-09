На Донбассе очередное обострение: ранены 5 украинских военных (видео)

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции продолжает накаляться: за минувшие сутки оккупанты 35 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранены пять бойцов. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что после 18.00 российско-оккупационные группировки продолжили прицельные обстрелы позиций сил АТО в основном на Приморском и Донецком направлениях. Также враг одиночно применял минометы.

Так, вечером боевики дважды открывали огонь по позициям украинских бойцов неподалеку от Песков. За почти двухчасовой обстрел враг выпустил более 20 мин разных калибров. Также российские наемники били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.

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Кроме того, в конце суток под гранатометный огонь несколько раз попали укрепления ВСУ в Авдеевской промзоне и на шахте «Бутовка». Около 18.00 в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки украинских укреплений на подступах к Семигорью был ранен украинский военный.

На Приморском направлении боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра возле Марьинки. Из гранатометов открывали огонь вблизи Старогнатовки. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы противника работали по опорным пунктам ВСУ в окрестностях Лебединского и Талаковки. А около 22.00 в результате обстрела из гранатомета позиций сил АТО у Водяного еще один украинский боец был ранен.

На Луганском направлении факты применения боевиками гранатометов дважды зафиксированы возле Крымского и один раз - вблизи Станицы Луганской.