В Госдуме РФ пугают Украину "открытыми" поставками оружия на Донбасс (видео)

Россия "будет вынуждена" поставлять оружие на Донбасс уже "открыто и явно", если ВСУ получат от западных союзников оружие. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат российской Госдумы Леонид Калашников.

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"Они что, мир несут с летальным оружием? Они поставляют туда гранату для того, чтобы она мир принесла в Украину?.. Россия обязана будет тогда вмешаться и поставить оружие на юго-восток. Уже открыто и явно", - заявил Калашников.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Путин заявил, что в случае поставки Соединенными Штатами оружия в Украину, российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны».

«Если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как будут действовать провозглашены республики. Возможно, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них», - сказал Путин.