Из списка на обмен пленными исключено 43 лица, которые не имеют отношения к АТО – Кучма

Из списка на обмен пленными исключены 43 человека, которые не имеют отношения к зоне проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеУкраинская сторона ждет от РФ ответа насчет обмена заложников по формуле "309 на 87" Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма заявил сегодня журналистам в Днепре.

«Из российского списка были «выброшены» 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО. Это те, кто стрелял на Майдане, те, кто имеет отношение к событиям 2 мая в Одессе, и те, кто причастен к другим правонарушениям на территории Украины», - отметил Кучма.

По его словам, у Украины в ТКГ серьезная группа переговорщиков во главе с Ириной Геращенко. «Она человек последовательный и умеет отстаивать интересы Украины. Здесь президент угадал. И Медведчук - прямой выход на Россию и ОРДЛО», - отметил экс-президент.

По словам Кучмы, для Украины очень болезненной темой является то, что Россия использует данные списки в нравственных и политических целях с целью давить на Украину.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября стало известно, что спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук заявил о предложении рассмотреть вопрос освобождения 87 украинских граждан в обмен на 309 человек, разыскиваемых ОРДЛО.

6 сентября представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппы ТКГ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона в Минске ожидает ответа РФ на предложение об обмене заложников по формуле «309 на 87».