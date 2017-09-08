"Школьное перемирие" на Донбассе: 25 вражеских обстрелов, боевики накрывали огнем из БМП Старогнатовку

Прошлые сутки в зоне АТО завершилась без существенных изменений в ситуации. Как и днем, российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы позиций ВСУ на Донецком и Приморском направлениях.

Вечером и ночью враг применял преимущественно гранатометы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Так, после 18 часов боевики трижды обстреляли наши опорные пункты вблизи Широкино. Гранатометы российские наемники применяли возле Павлополя и Лебединского. А из вооружения БМП бандиты били по укреплениям сил АТО на подступах ко Старогнатовке", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении противник обстреливал опорные пункты украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и Шахты Бутовка.

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На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни украинских военных, силы АТО открывали ответный огонь. В результате боевых действий один украинский военный погиб.