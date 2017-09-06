Айвазовская предрекла "трэш" в СМИ на тему "особого статуса" Донбасса

Заявление представителя России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Бориса Грызлова о закреплении «особого статуса» для Донбасса перед введением миротворцев ООН является российской манипуляцией на тему снятия санкций. Об этом представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Ольга Айвазовская написала в Facebook.

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В частности, она выразила собственное мнение о заявлении россиян насчет необходимости закрепления особого порядка местного самоуправления через так называемую "формулу Штайнмайера" и привязку этого вопроса к миротворческой миссии ООН. Айвазовская считает, что позиция российской стороны заключается в том, что "РФ в очередной раз удостоверяет уровень готовности договариваться, ведь обмен (перефразируем): "мы вам не мир, а миротворцев, которые будут охранять наблюдателей ОБСЕ с легким оружием и стоять на линии соприкосновения, а не на границе с РФ", - равен не просто замораживанию конфликта, но и манипуляции с темой снятия санкций, о чем уже начали заявлять отдельные европолитики".

"Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО потеряет силу менее чем за полтора месяца, поэтому такого креатива будет еще много", - добавила представитель Украины. Также она считает, что "информационные потоки накануне Генассамблеи ООН будут завалены еще большим трэшем".

Как известно, ранее ряд российских СМИ распространили заявление Грызлова, в котором тот утверждал, что прежде, чем вводить миротворцев ООН, Киев должен законодательно закрепить за Донбассом «особый статус» по «формуле Штайнмайера».

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» подчеркнул необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.