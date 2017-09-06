В августе линию соприкосновения на Донбассе пересекли почти 1,2 миллиона человек

В августе линию соприкосновения в районе проведения АТО на Донбассе пересекли почти 1,2 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

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"В августе линию соприкосновения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1 млн 188 тыс. человек. Из них 922 тыс. - через контрольные пункты въезда/выезда в Донецкой области и 265,8 тыс. - в Луганской", - говорится в сообщении.

В МинВОТ отметили, что по сравнению с июлем зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой области на 2,3%, в Луганской - на 12%. В целом рост зафиксирован на 4,3%.

При этом отмечается, что с контролируемой территории на временно неподконтрольную выехали 583 тыс. человек, в обратном направлении - 605 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что наибольшая нагрузка зафиксирована на контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» - 290,9 тыс. человек. КПВВ «Станица Луганская» пересекли 265,8 тыс. человек, КПВВ «Майорское» - 263 тыс. человек, КПВВ «Новотроицкое» - 244,8 тыс. человек, КПВВ «Гнутово» - 123 тыс. человек.

В МинВОТ добавили, что на временно неподконтрольные территории было доставлено 130 тонн гуманитарных грузов, предоставленных международными организациями, из них 10 тонн - продукты питания и 120 тонн - строительные материалы.