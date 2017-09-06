"Хлебное перемирие" помогло избежать повторения "горячего" лета, как в 2015 и 2016 годах - ОБСЕ

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что так называемое "хлебное перемирие", о котором просили местные советы Донецкой и Луганской областей на период сбора урожая в летний период, помогло избежать "горячего" лета в сравнении с 2015 и 2016 годами. Об этом он заявил по итогам сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, сообщает БЕЛТА.

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В частности, как отметил дипломат, на предыдущем заседании участники ТКГ в очередной раз подтвердили свою приверженность бессрочному прекращению огня по случаю начала учебного года.

"Я хотел бы обратить внимание на изменение в ситуации на местах по данным СММ ОБСЕ. Если сравнить период с 25 августа по сегодняшний день с таким же периодом до этой даты, то можно увидеть, что число нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 67%, а число срывов - на 74%", - сказал Сайдик.

По его словам, приоритет работы ТКГ - защита гражданского населения в зоне конфликта.

"Я очень рад, что за это время почти полностью удалось избежать жертв среди гражданского населения. С радостью отмечу, что благодаря этим усилиям и, конечно, так называемому хлебному перемирию, в этом году удалось избежать повторения "горячего" лета, как в 2015 и 2016 годах", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

Он также заверил, что ТКГ и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы стороны обеспечивали длительность режима бессрочного прекращения огня. С этой целью рабочая группа по безопасности обсудила практические аспекты прекращения огня, в частности, требования по обнародованию приказов и их последовательной реализации. Стороны также обсудили перспективы и метод разведения сил и средств в районах Станицы Луганской и Золотого, а также возможность этого и в новых зонах. Немало внимания участники переговоров уделили вопросам защиты объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры

Как сообщал УНИАН, 21 июня на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники переговоров поддержали обращение местных советов Донецкой и Луганской областей о необходимости соблюдения режима тишины на период сбора урожая с 24 июня. Было предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа. Однако, по данным штаба АТО, боевики ежедневно нарушали "хлебное перемирие".