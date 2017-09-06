Боевики под руководством российских военных готовятся к учениям в сентябре - ИС

На Донбассе боевики под руководством российских военных готовятся к командно-штабным учениям, которые совпадают во времени с российско-белорусскими учениями «Запад-2017». Об этом на своей странице в Facebook сообщил группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеБоевики активно ведут разведку для огневого поражения объектов сил АТО - Тымчук«Под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего 8 армии южного ВО ВС РФ генерал-майора О.Цекова и группы офицеров штаба 8 армии в «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» осуществляется подготовка к проведению командно-штабных учений (КШУ), запланированных на сентябрь», - написал он.

В связи с этим, по словам Тымчука, на территории, контролируемой «ЛДНР», «военные комиссариаты» начали работу по уточнению списков приписанных военнообязанных и техники.

«При этом характерной чертой данных командно-штабных учений является единый оперативный фон и временные интервалы, полностью совпадающие с замыслом совместного стратегического учения (ССУ) ВС РФ и Республики Беларусь, официально запланированного в период с 14 по 20 сентября», - отметил он.