Мы получили войну, безработицу и отсутствие перспектив: жители Донбасса разочаровались в "русском мире"

Пророссийски настроенные жители Донбасса уже не испытывают эйфории от политики России. Об этом свидетельствуют слова самих людей, пишет «Апостроф».

В частности, как заявила изданию одна из организаторов «референдума" в Ворошиловском районе Донецка Светлана, если бы «голосование» проходило сейчас, то результат был бы кардинально противоположным.

«...если бы люди голосовали сейчас, то результат не то, что бы противоположным оказался, а никто вообще не пришел бы на участки. Когда призывали: "Путин, введи войска", то все же думали, что эти войска станут где-нибудь на границе с областью и будут своеобразным щитом. В Крыму же не было войны, все прошло без шума и пыли. Но вышло не так: мы получили реальную войну, безработицу и отсутствие каких-либо видимых перспектив. Предприятия закрываются, зарплаты реально нищенские ... Просто сейчас бы люди поняли, что если они пойдут голосовать, то проголосуют за войну. Тогда никто этого не понимал и даже не думал об этом ", - сказала она.

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Кроме того другие "активные сторонники присоединения Донбасса к РФ" также чувствуют, что эта перспектива откладывается на неопределенный срок. При этом, как пишет издание, «официально новый регион России, а вместе с ним и новый вагон санкций Путину, и действительно не нужны».

Как сообщал УНИАН ранее, председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Владимир Арьев подчеркивает, что Россия хочет создать на Донбассе ситуацию наподобие Приднестровья путем введения миротворческой миссии.

“Россия не живет по принципам международного права, а играется этими принципами. Очевидно, что цель - сделать что-то вроде Приднестровья, потому что очевидно, что Россия будет настаивать на том, чтобы именно российские или пророссийские миротворцы участвовали, на что Украина, очевидно, пойти не сможет”, - сказал Арьев и добавил, что Украина уже давно требовала “нейтральных миротворцев”.