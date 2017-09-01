"Весь костяк зачищен": второй террорист после "Гиви" рассказал о ситуации в батальоне "Сомали" (аудио)

Хактивисты получили доступ к аудиозаписи телефонного интервью российской журналистки РИА Новости Марии Калининой с пособницей оккупантов Задорожной Илоной Юрьевной (позывной "Боня").

"Боня" — бывший командир диверсионно-разведывательной группы "Гром", которая была переформирована в батальон "Сомали". Возглавил его уничтоженный российскими спецслужбами оккупант Михаил Толстых "Гиви". "Боня" стояла у истоков создания "Сомали" и была вторым человеком после "Гиви", говорится на сайте международного разведовательного сообщества InformNapalm.

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Судя по информации, озвученной журналистке, на текущий момент практически весь костяк батальона зачищен российскими спецслужбами. Батальон не укомплектован и только за прошедшие две недели его покинуло 54 человека.

В расположении "подразделения" царит хаос, личный состав регулярно нарушает устав и совершает преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Желающих вступить в батальон на идейных началах фактически не осталось. Больше всего "Боня" желает, чтобы развязанная Россией гибридная война на Донбассе побыстрее закончилась.

Послушать аудио можно здесь.

Как сообщал УНИАН, во время визита главаря "ДНР" Александра Захарченко между ним и новым главарем "Сомали" "Сынком" возник конфликт, в результате которого Захарченко прострелил последнему ноги.