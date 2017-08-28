С 1 сентября контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" меняет режим работы
20:59, 28 августа 2017Война
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В летнее время этот КПВВ работал с 6:00 до 20:00.
С 1 сентября КПВВ «Станица Луганская» меняет режим работы / cxid.info
С 1 сентября контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» будет работать по измененному режимом работы.
Об этом сообщает пресс-центр Луганского областного военно-гражданской администрации.
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«К сведению граждан. С 1 сентября 2017 КПВВ «Станица Луганская» будет функционировать по следующему режиму работы: с 07:00 до 18:00 (по киевскому времени)», - говорится в сообщении.
Напомним, в летнее время этот КПВВ работал с 6:00 до 20:00.
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