С 1 сентября контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" меняет режим работы

С 1 сентября контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» будет работать по измененному режимом работы.

Об этом сообщает пресс-центр Луганского областного военно-гражданской администрации.

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«К сведению граждан. С 1 сентября 2017 КПВВ «Станица Луганская» будет функционировать по следующему режиму работы: с 07:00 до 18:00 (по киевскому времени)», - говорится в сообщении.

Напомним, в летнее время этот КПВВ работал с 6:00 до 20:00.