Сегодня боевики наиболее активно действовали на Луганском направлении: 1 боец ВСУ ранен

С начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие: наибольшая активность противника фиксировалась на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«В течение дня в районе проведения АТО интенсивность обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок не уменьшилась. Сегодня, в отличие от прошлых суток, наибольшая активность противника фиксировалась на Луганском направлении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на подступах к Новозвановке террористы выпустили по опорным пунктам сил АТО по меньшей мере 24 мины калибра 120 и 82 миллиметра. Кроме того, под вражеским огнем оказались украинские позиции в районе Новотошковского, Новоалександровки, Троицкого. А в результате минометного обстрела укреплений ВСУ неподалеку Попасной один украинский боец получил ранения.

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По данным штаба, на Донецком направлении бандиты дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевской промзоне, а неподалеку Песков применяли минометы разных калибров. На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов боевики открывали огонь по позициям ВСУ возле Павлополя и Чермалыка.

«Наряду с обстрелами позиций сил АТО на оккупированной части Донбасса российские наемники продолжают творить беззаконие. Так, недавно, по нашей оперативной информации, боевик 9-го полка морской пехоты в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в поселке Гусельщиково. В результате лобового столкновения на месте погибли двое бандитов. В Докучаевске еще один боевик сбил мотоциклиста и пытался скрыться с места происшествия. Чтобы хоть как-то повысить уровень дисциплины и предотвратить пьянство, главари оккупантов распространяют лживую информацию об активизации украинских разведывательных групп именно на праздники и в выходные дни», - добавили в пресс-центре.