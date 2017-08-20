"Все ждали подкрепления": участник событий в Иловайске рассказал о настроении у бойцов после вторжения РФ

Во время окружения в Иловайске в августе 2014 года бойцы добровольческого батальона «Днепр-1» ждали подкрепления от Вооруженных сил Украины, все жили верой в обещанную помощь.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал участник событий в Иловайске Роман Зиненко, описывая настроения в батальоне после того, как стало известно об окружении в результате вторжения российских войск.

«Все ждали подкрепления. Все ждали, что вот-вот придут механизированные бригады Вооруженных сил Украины, Нацгвардии – что нам надо совсем немножко продержаться. Все жили этой верой. Нам звонили ребята и говорили: вы в окружении, под Генштабом собираются матери и родственники. Наши бойцы звонили женам и говорили: «Не переживайте, стоим, держимся и дождемся поддержки, все-таки выполним задание как следует», – рассказал Роман.

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По его словам, были отдельные случаи, «когда люди вели себя не совсем».

«Под продолжающимися обстрелами и видя вокруг себя смерть и раненых, некоторые бойцы этого не выдерживали – были деморализованы. Но большинство из тех, кого я видел, вели себя смело и ждали поддержку. Ожидали команду из Киева – мы просто ждали обещанной помощи», – отметил он.

По его словам, за день до того, как стало известно об окружении, батальон активно действовал в Иловайске. «24 августа был захвачен укрепрайон, который мы не могли в течение длительного времени захватить. Это был наш маленький день победы. Мы еще не знали, что за день до этого на некоторых участках россияне перешли границу. Мы не знали о том, что 24-го состоялось массированное наступление на Украину и уничтожение почти всех опорных пунктов вокруг нашей группировки», – сообщил боец.

Он отметил, что в самом городе бойцы не чувствовали, что такое окружение. «24 августа мы даже одержали небольшую победу – выбили врага из укрепленного района. Мы растоптали российский триколор и подняли украинский флаг. Мы не понимали, что такое окружение и как оно происходит. Враг от нас бежит, мы побеждаем, у нас все хорошо и мы держимся», – вспомнил Зиненко.