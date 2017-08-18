Боевики "ДНР" расстрелы мирных жителей списывают на "работу снайперов ВСУ" – ИС

В оккупированной части Донецкой области боевики совершают убийства мирных жителей, что потом списывается на «работу снайперов ВСУ».

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

В частности, в н.п. Ужовка (быв. Ленинское) Новоазовского района Донецкой области боевиками «9 ошп мп 1-го АК ДНР» выстрелом из автомата был убит 21-летний местный житель С.Цебрий, который пытался прекратить мародерство оккупантов во дворе своего дома.

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«Ранее, в оккупированном н.п. Саханка боевиком «ДНР» выстрелом в голову была убита пожилая женщина за отказ продать алкогольные изделия собственного производства. Указанные факты были задокументированы «правоохранителями ДНР» как «работа снайперов ВСУ». Тем не менее, среди местных жителей распространяется информация о реальных обстоятельствах гибели их сограждан», – сообщили в ИС.