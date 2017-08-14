В ГПУ рассказали, сколько телефонных разговоров с представителем Генштаба ВС РФ провел Муженко во время Иловайской трагедии

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко за три дня в августе 2014 года во время Иловайской трагедии провел 12 телефонных разговоров с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николаем Богдановским.

Об этом говорится в результатах расследования Иловайской трагедии, которые размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

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В прокуратуре отмечают, что, учитывая критичность ситуации, сложившейся из-за вторжения Вооруженных сил РФ в Украину, командованием сил АТО было определено основной задачей сохранение жизни украинских воинов. В частности, отмечается, что с этой целью были начаты переговоры о предоставлении гарантии безопасности гуманитарным коридорам для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других воинских формирований Украины. Переговоры проводились между руководителем АТО Муженко и представителями Генштаба ВС РФ (Богдановский), а также на уровне руководства сектора «Б» и подразделений ВС РФ.

Как говорится в результатах расследования, следствием подтверждено, что в течение 26-28 августа 2014 года только между Муженко и Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых "российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения в небоевом порядке по согласованным маршрутам".

Дополнительной гарантией безопасного выхода должны были стать трое захваченных в плен российских десантников, в отношении которых была договоренность передать их представителям ВС РФ после выхода из окружения.

"Вместе с тем следствием точно установлено, что в ходе переговоров представители ВС РФ умышленно затягивали время для обустройства тактически выгодных огневых позиций по маршруту движения сил АТО", - говорится в материалах.

"29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками", - отмечается в результатах расследования.

"При указанных обстоятельствах совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения разной степени тяжести, 300 - попали в плен, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн", - отмечается в расследовании ГПУ.