В развязавшей войну России заявили, что военной силой "проблему Донбасса не решить"

Российская Федерация якобы хочет сохранить Минские договоренности, она убеждена, что военная сила "не способна обеспечить права жителей Донбасса". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД РФ утверждает, что в интересах Москвы сохранить Минские договоренности и что Россия не хочет войны.

Читайте такжеЛавров утверждает, что достичь полной "тишины" на линии разграничения "нереально"

"В наших интересах сохранить этот уникальный документ - Минские договоренности, которые реально обеспечивают права жителей Донбасса. Альтернатива - война, я думаю, никто здесь не хочет войны с Украиной", - заявил он.

Также Лавров считает задачей России сделать так, чтобы "русскоязычное население Донбасса могло спокойно жить в своих родных местах".

Ранее в российском МИД неоднократно заявляли, что Киев продолжает линию на тотальную дерусификацию и насильственную украинизацию страны.