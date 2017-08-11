"Делал, что умею": в Донецкой области поймали "законодателя ДНР", который притворялся переселенцем

В Донецкой области в городе Лиман правоохранители задержали «законодателя» террористов, который создал «нормативно-правовую базу для так называемого министерства промышленности и торговли «ДНР» и занимался оформлением лицензий». Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области в Facebook.

«Делал то, что умею» - заявил «чиновник» фейковой республики. Полиция сообщает, что в мирное время он занимал руководящую должность в одной из крупнейших украинских компаний.

«В 2015 году 60-летний мужчина уехал из оккупированного Донецка в Лиман, где зарегистрировался как временно перемещенное лицо. Все время он жил «на два дома» - регулярно ездил в Донецк, где в течение некоторого времени проживал», - говорится в сообщении полиции.

В сообщении отмечается, что во время одного из визитов, он узнал, что в «республике» начали формироваться министерства. Тогда он обратился с резюме в министерство промышленности и торговли «ДНР» и был принят на должность начальника отдела лицензирования департамента торговли.

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Находясь на посту, мужчина создал нормативно-правовую базу для так называемого «министерства промышленности и торговли «ДНР». Также занимался оформлением лицензий – на добычу полезных ископаемых, изготовление лекарств, ввоз наркотических и психотропных средств, утилизацию боеприпасов.

В ходе оперативных мероприятий о преступной деятельности «чиновника» узнали правоохранители.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 256 «Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН ранее, власти «ДНР» намерена по указанию российских кураторов открыть представительства в странах Евросоюза. Оккупанты хотят к сентябрю открыть представительство во французском городе Марсель. «Министерство иностранных дел ДНР» во исполнение указания кураторов из ФСБ РФ и А. Захарченко, активизировало работу по созданию т. н. «представительств республики в странах ЕС. В настоящее время «министерство» проводит организационные мероприятия по открытию к 1 сентября э. г. «представительства ДНР в Франции» (г. Марсель)», – говорится в сообщении.