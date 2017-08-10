"Вы единственные, у кого есть боевой опыт против врага": генерал США посетил бойцов вблизи Мариуполя (фото)

Начальник штаба Сухопутных войск Вооруженных сил США четырехзвездный генерал Марк Милли на днях посетил передовые позиции украинских бойцов вблизи Мариуполя. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Вместе с ним в район проведения АТО прибыли Джордж Кент, заместитель Чрезвычайного и полномочного посла США в Украине полковник Джозеф Райан, помощник генерала Милли, полковник Пол Шмитт, военный атташе при Посольстве США в Украине.

Делегацию командования Сухопутных войск ВС Украины сопровождали генерал-лейтенант Игорь Довгань, от сил АТО, руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Александр Локота, командир ТУ «Мариуполь» полковник Игорь Красота.

Гости провели брифинг и обсудили вопросы оперативной обстановки в районах выполнения задач ТУ «Мариуполь», состояние и положение сил АТО.

Читайте такжеСМИ показали, как беспилотник США "сканирует" зону АТО (карты)

Присутствующие также обсудили вопросы использования станций контрбатарейной борьбы, которые находятся на вооружении ведущих стран мира с целью внедрения их опыта при создании перспективных станций для вооружения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Украинская сторона считает критически важной поддержку США и других союзников в приведении ВСУ к стандартам XXI века.

После рабочей части встречи четырехзвездный генерал Марк Милли пообщался с украинскими защитниками.

"Вы единственные, кто имеет реальный, настоящий боевой опыт против существующего врага. Я также прислушиваюсь к вашему опыту и я уверен что скоро, благодаря боевому духу вы остановите врага и восстановите суверенитет и территориальную целостность", - отметил Милли, добавив, что опыт украинского воина, который воюет против вражеской агрессии со стороны РФ является чрезвычайно полезным для всех..

В знак личного уважения к военнослужащим ВС Украины генерал Марк Милли вручил военнослужащим именные медальоны СВ США.

Ранее стало известно, что командующий армии США в Европе оценил вероятность вторжения РФ до Центральной Украины.